Es war einer der Höhepunkte in Lady Gagas (33) Karriere: Im Februar bekam die Sängerin einen Oscar überreicht – als Auszeichnung für ihren Soundtrack zu dem Film "A Star Is Born". Wie sehr sie diese Ehrung rührte, beweisen nicht nur die Fotos von dem Abend. In einem anschließenden Interview sagte die Preisträgerin, sie sehe "viel Schmerz" in den Augen ihrer Trophäe. Nun erklärte Lady Gaga, dass eine persönliche, tragische Geschichte hinter dieser Aussage steckt.

Bereits kurz nach der Award-Gala erläuterte Gaga, dass viel harte Arbeit in dem Projekt stecke und sie viele persönliche Erfahrungen mit der Auszeichnung verbinde. Gegenüber Oprah Winfrey (65) ging Lady Gaga in einem Elle-Interview nun ins Detail. Sie habe nicht gelogen oder den Moment dramatisiert, sondern an eigene schlimme Erfahrungen gedacht, die lange zurückliegen. "Ich wurde mehrfach vergewaltigt, als ich 19 Jahre alt war. Im Laufe meiner Karriere wurde ich auf verschiedene Weisen traumatisiert, von vielen verschiedenen Dingen. Aber ich habe überlebt und weitergemacht. Und als ich diesen Oscar angeschaut habe, sah ich Schmerz", bekräftigte die 33-Jährige ihr Statement.

Bis heute kämpft die Musikerin mit Medikamenten und einer Therapie gegen eine posttraumatische Belastungsstörung sowie chronische Schmerzen an. Die New Yorkerin geht mit ihren Erkrankungen offen um, um ihren Fans Hoffnung zu geben. "Ich habe weitergemacht. Und die Kinder und Erwachsenen da draußen, die so viel durchgemacht haben: Ich will, dass sie wissen, dass auch sie weitermachen und überleben können, und dass sie ihren Oscar gewinnen können", erklärte die Schauspielerin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lady Gaga im September 2019

Getty Images Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de