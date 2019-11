Ist Sidos (38) ehrliche Art zu krass für The Voice of Germany? In der diesjährigen Staffel der Castingshow sitzt der Rapper neben Mark Forster (35), Alice Merton (26) und Rea Garvey (46) auf einem der Drehstühle. Schon in den Blind Auditions und Battles fiel der Berliner durch seine harte Kritik auf, so dass einige Fans des Formats daran zweifelten, dass der "Tausend Tattoos"-Interpret der Richtige für den Jury-Job ist. Die Finalisten der Show haben den 38-Jährigen näher kennengelernt – und verraten im Promiflash-Interview, was sie von Sido als Coach halten!

"Er ist authentisch und macht es genau richtig!", meint Freschta Akbarzada aus Team Sido. Auch seine Entscheidung, in einem Battle keinen Kandidaten mitzunehmen, versteht die Schweizerin vollkommen: "Wenn jetzt beide nicht gut sind, dann sind halt beide nicht gut. Er hat sich die Entscheidung dann halt für einen späteren Zeitpunkt einfacher gemacht!" Ihre Kollegin Fidi Steinbeck sieht das ähnlich: "Es bringt einem gar nichts, wenn man etwas erzählt bekommt, was gar nicht stimmt!", erklärt die Cellistin Promiflash. Auch sie sei froh über die Kritik des Songwriters gewesen.

Fan-Favorit Erwin Kintop (24) zeigt sich sogar richtig begeistert von Sido: "Er ist knallhart. Er lügt nicht und sagt immer die Wahrheit. Sido ist cool, der kann es sich auch leisten, so zu reden!", betont der ehemalige DSDS-Teilnehmer.

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Erwin Kintop, Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada und Lucas Rieger

Anzeige

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Sido und Freschta Akbarzada, "The Voice of Germany" 2019

Anzeige

ProSieben/André Kowalski Sido, "The Voice of Germany"-Coach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de