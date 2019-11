Privater Ärger für Justin Bieber (25)? Vor wenigen Monaten machte der Sänger seinen Kampf gegen Depressionen öffentlich und erklärte, sein Leiden medizinisch behandeln zu lassen. In den vergangenen Wochen wirkte Biebs wieder gesünder – nicht zuletzt stimmte ihn die zweite Hochzeit mit seiner Hailey (22) happy. Doch nach ersten Pics, auf denen er ziemlich erschöpft wirkte, tauchten nun neue Schnappschüsse eines bedrückten Justin auf. Haben ihm die neuen Songs seiner Ex Selena Gomez (27) zugesetzt?

Am Donnerstag erwischte ein Fotograf den 25-Jährigen in Beverly Hills vor einem Ärztehaus, in dem sich der Musiker ein weiteres Mal eine Vitamininfusion geben lassen hat. Beim Verlassen des Gebäudes stützte sich Justin auf seinen Bodyguard und umarmte ihn mit einem traurigen Blick. Berichten zufolge soll sich der "Sorry"-Interpret aktuell ohne Hailey auf einer Art spirituellem Rückzug befinden – um den Kopf freizubekommen, nachdem seine langjährige On-Off-Freundin Selena zwei eindeutig an ihn adressierte Songs veröffentlicht hat.

Ob die Titel etwas mit Justins augenscheinlich gedrückter Stimmung zu tun haben? Insidern zufolge sei dem Popstar klar gewesen, dass seine Verflossene die turbulente Beziehung mit ihm noch in ihrer Musik verarbeiten würde. Eigentlich wolle er die Vergangenheit mit Sel nicht weiter thematisieren, da die Story nun definitiv abgeschlossen sei: "Sein Fokus liegt jetzt auf dem Leben mit Hailey und was sie sich zusammen aufbauen wollen." Glaubt ihr, die Lieder haben trotzdem Einfluss auf Justins Stimmung? Macht in unserer Umfrage mit.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2012

ActionPress / Juliano / X17online.com Justin Bieber und sein Bodyguard in Beverly Hills

Bauer-Griffin / SplashNews.com / Splash News Hailey und Justin Bieber in Los Angeles, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de