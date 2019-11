Nach 29 Jahren an der Seite von Michael Wendler (47) ist Claudia Norberg seit knapp einem Jahr wieder Single. Während ihrer zehnjährigen Ehe hat sie die positiven, aber auch die Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit miterlebt. Sie selbst stand dabei eher im Hintergrund. Könnte sie sich nach all den Erfahrungen vorstellen, ihr Herz noch einmal an einen Promi zu verschenken? Das verriet sie in einem exclusiven Interview mit Promiflash.

Bei den GQ Men of the Year 2019 Awards in Berlin sagte sie: "Ich könnte mir auch wieder vorstellen, mit einem Prominenten zusammen zu sein. Ich kenne das Leben ja – ich weiß, wie es ist. Es ist für mich nichts Fremdes." Sie fügte hinzu: "Vielleicht kann ich dann auch wieder mal in den Hintergrund treten und vielleicht irgendetwas organisieren. Ich kenne das ja, ein bisschen managen. Auf jeden Fall denjenigen in seinen Job unterstützen."

Um wieder eine Beziehung zu einem Mann einzugehen, müsse jedoch noch ein wenig Zeit vergehen. Trotzdem hat sie bereits Vorstellungen von einem neuen Partner: "Der muss irgendwas an sich haben, was man großartig findet, eine Ausstrahlung, Aura. Die muss irgendwie zu mir passen."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der Premiere von "Mamma Mia!"

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der "Tanz der Vampire"-Premiere in Oberhausen

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg und ihr Hund im Februar 2019 in Florida

