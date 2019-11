Seit bereits 15 Jahren spielt Inka Bause (50) in der Kuppelshow Bauer sucht Frau für einsame Landwirte den Liebesengel. Zum Jubiläum erinnert sich die Moderatorin in einem Video, welche Ereignisse der insgesamt fünfzehn Staffeln ihr bis heute emotional nahe gehen und ihr sogar Tränen in die Augen treiben. Was hat sie von den Bauern in Liebesangelegenheiten für ihr eigenes Leben gelernt?

Voller Vorfreude auf die RTL-"Bauer sucht Frau"-Spezialsendung blickt Inka zurück und erzählt in einem Clip von ihren Highlights. "Ich glaube, die größte Überraschung war die allererste Hochzeit in der ersten Staffel", erinnert sie sich. Niemand habe damit gerechnet, dass Kuhwirt Herbert seiner Karina sofort einen Antrag machen würde. "Wir haben alle einen freudigen Nervenzusammenbruch erlitten", resümiert sie aufgeregt. Auch die Liebesgeschichte des Jahrhunderts zwischen Bauer Josef und seiner Narumol habe niemand erwartet – und schon gar nicht, dass aus dieser Heirat ein Kind entsteht. "Da dachten wir wirklich, Jospeh schmeißt Narumol nach einem Tag vom Hof", scherzt sie. Besonders bewegend war für die Moderatorin die Taufe von Narumols und Josephs Tochter Jorafina.

In den vergangenen Jahren wagten sich 32 der TV-Liebespaare vor den Traualtar und schworen sich in guten und in schlechten Zeiten die ewige Liebe. Auch über zahlreichen Nachwuchs konnten sich die Gemeinden freuen. Mittlerweile erblickten 21 "Bauer sucht Frau"-Kinder das Licht der Welt.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Sveinnn Baldvinsson Bauer Josef, Narumol und Inka Bause

Anzeige

MG RTL D / André Kolwalski Narumol und Bauer Josef mit Tochter Jorafina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de