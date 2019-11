Jessica Alba (38) ist noch immer total verknallt! Im Mai feierte die Schauspielerin mit ihrem Liebsten Cash Warren (40) ihren elften Hochzeitstag. Bei den Dreharbeiten zu "Fantastic-Four" hatten die beiden sich kennengelernt – inklusive Liebe auf den ersten Blick! Vier Jahre später machten sie Nägel mit Köpfen und heirateten. Drei Kinder rundeten anschließend ihr Glück ab. Selbst nach all dieser Zeit schweben Jessica und Cash wie eh und je auf Wolke sieben!

Am Samstag waren die Eheleute zu Gast bei der Baby2Baby Gala in Los Angeles, wo sie Arm in Arm über den roten Teppich wandelten. Vor den Augen der Fotografen teilten sie liebevolle Blicke – und ließen auch mit einem innigen Kuss Funken sprühen! Doch nicht nur ihr Liebesglück ließ Jessica strahlen: Die 38-Jährige trug ein bodenlanges, silbernes Glitzerkleid mit tiefem Dekolleté und Federdetails. Die ausgefallene Handtasche und der perlenbesetzte Haarreif vollendeten ihren Look. Verständlich, dass der Filmproduzent seinen Blick kaum von seiner bezaubernden Frau abwenden konnte!

Cash und Jessica sind nicht nur ein Liebespaar, sondern ihre Verbindung geht noch tiefer. "Wir sind beste Freunde und wir respektieren uns gegenseitig", fasste die "Honey"-Darstellerin ihre Beziehung im Health Magazine zusammen.

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba bei der Baby2Baby Gala 2019

Anzeige

Getty Images Jessica Alba bei der Baby2Baby Gala 2019

Anzeige

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de