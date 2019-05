Jessica Alba (38) schwärmt von ihrem Familienleben mit Cash Warren (40)! 2004 lernte die Schauspielerin den Produzenten bei den Dreharbeiten zu dem Fantasy-Film "Fantastic Four" kennen und lieben. Vier Jahre später folgte die spontane Hochzeit in Beverly Hills, ohne viel Schnickschnack. Mittlerweile sind die Turteltauben bereits dreifache Eltern – und offenbar noch immer total verliebt ineinander. Zum elften Hochzeitstag veröffentlichte die US-Amerikanerin nun eine rührende Liebeserklärung an ihren Schatz!

"Elf Jahre verheiratet! Mein bester Freund, mein Alles, zusammen sind wir besser", beginnen Jessicas Worte auf Instagram. Dann fügte der Hollywood-Star hinzu: "Das Leben, von dem wir geträumt und das wir gemeinsam verwirklicht haben, übertrifft alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Ich liebe dich von ganzem Herzen." Dazu postete die 38-Jährige eine Fotoreihe mit zehn privaten Bildern, die sie und Cash zeigen. Auf der letzten Aufnahme posieren die Eltern an Weihnachten mit ihren Kindern Honor Marie (10), Haven Garner (7) und Hayes (1) vor dem Tannenbaum.

Auch Cash widmete auf seinem Account seiner Frau ein paar rührende Worte und erinnerte sich an die spontane Hochzeit zurück: "Wir lagen im Bett und hatten einen dieser erstaunlich faulen Morgen, an denen wir nichts tun würden." Zu diesem Zeitpunkt sei Jessica bereits im neunten Monat schwanger gewesen. Er könne sich nicht mehr daran erinnern, wer als erstes daran gedacht habe, aber: "Die Entscheidung, die wir an diesem Tag getroffen haben, hat den Lauf unseres Lebens für immer verändert." Elf Jahre und drei Kinder später würden sie immer noch voneinander lernen, zusammen "kichern" und sich lieben, beendete Cash seinen Post.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren

