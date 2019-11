Der vergangene Samstag servierte den Fernsehzuschauern eine geballte Ladung Spannung! Bei Das Supertalent auf RTL konnten wieder einige Teilnehmer zeigen, welche verborgenen Talente in ihnen stecken. Damit begeisterten Kandidaten wie Aurelie nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum vor den Fernsehern. Auf ProSieben lieferten sich parallel dazu Vanessa Mai (27) und Luna Schweiger (22) bei Schlag den Star ein fesselndes Duell, das sich über fünf Stunden hinzog. Obwohl sich RTL mit "Das Supertalent" weiterhin an der Spitze der Quoten-Charts befindet, konnte auch die ProSieben-Gamingshow ordentlich punkten!

Wie DWDL berichtet, verzeichnete die RTL-Show mit 1,34 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen guten Marktanteil von 15,9 Prozent. Damit dominierte sie zwar wie in den Wochen zuvor die Hauptsendezeit im Fernsehen, aber fuhr auch den Tiefstwert der aktuellen Staffel ein. Gleichzeitig fiel auch die gesamte Reichweite mit 3,21 Millionen Zuschauern so niedrig aus, wie es 2019 bisher noch nicht der Fall war. Dafür konnte sich ProSieben mit "Schlag den Star" bis zum Schluss starke Quoten sichern. Im Schnitt verfolgten 1,57 Millionen Zuschauer die Liveshow. Damit konnte der Sender einen Marktanteil von 14,7 Prozent in der Zielgruppe für sich entscheiden.

Eine mögliche Erklärung, warum das Duell zwischen Vanessa Mai und Luna Schweiger so viele Menschen in den Bann von "Schlag den Star" gezogen hat, könnte nicht nur der Anblick der beiden attraktive Ladys selbst sein. Sondern auch die etlichen Pannen, die sich in die Show eingeschlichen hatten: Moderator Elton (48) leistete sich bereits beim allerersten Spiel namens "Reck-Drehung" einen kleinen Fauxpas. Beim Vorturnen stolperte er unglücklich von der Matte und purzelte dabei über den Boden.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige

Willi Weber Fotografie Vanessa Mai, Elton und Luna Schweiger bei "Schlag den Star"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de