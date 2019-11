Der Countdown läuft! Am kommenden Sonntag geht die diesjährige Staffel von The Voice of Germany ins große Finale. Die Coaches Alice Merton (26), Mark Forster (35), Rea Garvey (46), Sido (38) und Nico Santos haben ihre Kandidaten bereits gewählt und bereiten sich nun gemeinsam auf den Showdown vor. Aber wie nah stehen die Talents ihren Mentoren eigentlich wirklich? Promiflash hat bei den Finalisten nachgehakt.

Fidi Steinbeck ist im Team Mark und schwärmte im Promiflash-Interview in den höchsten Tönen von dem Chartstürmer: "Ich kann einfach noch wahnsinnig viel von ihm lernen." Andererseits verbinde sie aber auch die Liebe zum Schreiben eigener Songs. "Es gibt so eine Sprache und das finde ich total schön, dass wir

uns eben auf Künstler-Ebene so begegnen können", erklärte sie.

Freschta Akbarzada hat sich Sido als Coach ausgesucht und ist nach wie vor zufrieden mit ihrer Wahl. Dass viele den Rapper für seine – teils harschen – Urteile kritisieren, kann sie gar nicht verstehen. "Er ist direkt und das mag ich! Ich finde, er ist authentisch und macht es genau richtig", betonte sie.

Und auch der ehemalige DSDS-Kandidat Erwin Kintop (24) sang eine wahre Lobeshymne auf seinen Mentor Rea. Er sei ihm für die Unterstützung in den vergangenen Wochen einfach megadankbar. "Er hat mich nie aufgegeben, von Anfang an stand er immer hinter mir, hat nie etwas Schlechtes über mich gesagt, hat mich immer gepusht in der Show, hat mir Mut gegeben. Er hat mehr an mich geglaubt, als ich je an mich geglaubt habe", freute sich der 24-Jährige.

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2019

© SAT.1/André Kowalski Fidi Steinbeck und ihr "The Voice of Germany"-Coach Mark Forster

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Sido und Freschta Akbarzada, "The Voice of Germany" 2019

© SAT.1/André Kowalski Erwin Kintop und sein Coach Rea Garvey bei "The Voice of Germany" 2019

