Aufpassen, Upper Eastsiders, es sind weitere Details zum Gossip Girl-Serien-Reboot verkündet worden! Bereits im Sommer hatten die Macher das Comeback der Kult-Serie offiziell bestätigt. Eingefleischte Fans wissen schon längst, dass die Handlung in New York spielen und auch die aktuelle Rolle der sozialen Medien in den Geschichten aufgegriffen werden soll. Was gibt es also noch über die lang ersehnte "Gossip Girl"-Fortsetzung zu berichten?

Kürzlich kam heraus, dass die geplanten Folgen acht Jahre nach dem Ende der Original-Serie spielen werden. Laut IndieWire taucht eine neue Teenager-Generation auf, außerdem wird ein "Gossip Girl"-Blog die Hauptpersonen mit Gerüchten versorgen. Produzent Josh Schwartz (43) erklärte in einem Interview mit Tyla: "Wir hatten das Gefühl, dass eine Version nur mit unserem alten Cast, der erwachsen geworden ist und dann immer noch von "Gossip Girl" kontrolliert wird, nicht viel Sinn ergeben würde."

Die Fans dürfen trotzdem hoffen, einige Gesichter aus ihrer Lieblings-Clique kurz wiederzusehen. Chace Crawford (34) alias Nate meinte neulich, dass er einem Gastauftritt in den neuen Episoden nicht abgeneigt wäre. In einem Gespräch mit Digital Spy sagte der Schauspieler: "Weil es ein so großer Teil meines Lebens war, bin ich für alles offen." HBO plant die Ausstrahlung der zehn Folgen für 2020. Ein genauer Termin ist bislang noch nicht bekannt.

Giovanni Rufino/ActionPress Leighton Meester und Blake Lively in "Gossip Girl"

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Penn Badgley und Leighton Meester in "Gossip Girl"

SIPA PRESS / Action Press Chace Crawford beim Tribeca Film Festival, Mai 2019

