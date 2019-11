Warum ließ Heidi Klum (46) ihren eigenen Show-Auftakt sausen? Das Topmodel sucht ab 14. November zum ersten Mal in Deutschland die Queen of Drags. Zehn Kandidatinnen versuchen die Blondine und ihre Jury-Kollegen Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) von sich zu überzeugen. Am Montag gab es in Berlin den offiziellen Startschuss für das TV-Format – doch von der Modelmama war an dem Abend weit und breit nichts zu sehen!

Im Beisein von Promiflash schickte Heidi eine Videobotschaft, um ihre Abwesenheit zu erklären. Die Powerfrau produziert nämlich derzeit nicht nur den Drag-Wettbewerb, sondern auch die neue Staffel von Germany's next Topmodel. Die viel beschäftigte 46-Jährige nahm die Nachricht sogar direkt bei den Dreharbeiten auf, die zurzeit in Costa Rica stattfinden.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren starteten die GNTM-Castings dieses Mal viel früher als sonst. Schon im September soll die Vorauswahl der Nachwuchsmodels durch sein und Gerüchten zufolge soll auch schon kurz danach die erste Folge abgedreht worden sein.

