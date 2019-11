Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Bei dem diesjährigen US Open Tennisturnier musste sich Serena Williams (38) im Finale gegen ihre Konkurrentin Bianca Andreescu geschlagen geben. Bis dahin konnte die Profisportlerin allerdings auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken – doch nach mehreren Auszeichnungen gönnt sie sich auch mal eine Pause. Derzeit entspannt die Freundin von Herzogin Meghan (38) in einem wahren Paradies: Ein Urlaubs-Post im Netz lässt Serenas Community glatt neidisch werden!

"Urlaub", schrieb Serena in Großbuchstaben unter einen ihrer Instagram-Beiträge. Der Schnappschuss zeigt die durchtrainierte Beauty in einem schwarzen Badeanzug vor einer Traumlandschaft posieren: Hinter ihr ist nämlich weit und breit nur türkisfarbener Ozean in Sicht! Die 23-fache Grand Slam-Gewinnerin genießt ihre freie Zeit offenbar in vollen Zügen. Auch Ehemann Alexis Ohanian (36) und ihr Töchterchen Alexis Olympia (2) sind mit von der Partie.

Neben dem Relaxen steht aber offenbar auch jede Menge Action auf dem Programm! Die stolze Mama testete zusammen mit ihrem zweijährigen Sprössling die Wasserrutsche im Hotel. Ihre Follower gönnen dem Tennis-Star die kleine Auszeit: "Wow, wie schön, genieße es!", schrieb ein Nutzer in den Kommentaren.

Instagram / serenawilliams Serena Williams im November 2019

