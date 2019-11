Mit diesem puristischen Baby-Outfit stiehlt die kleine Banks bei einer Geburtstagsfeier allen die Show! Ihre Mutter, Schauspielerin Hilary Duff (32), erfreut die Fan-Gemeinde regelmäßig mit süßen Bildern ihrer kleinen Tochter. Erst vor Kurzem ist ihr kleiner Sprössling ein Jahr alt geworden und jetzt Mamas ganzer Stolz. Bei einem Ausflug zu einer Geburtstagsparty in einem Park zog Hilarys Mini-Me jetzt alle Blicke auf sich: Der kleine Wonneproppen war nur mit Windeln bekleidet auf den Armen seiner Mutter unterwegs.

Auf Paparazzi-Fotos ist zu sehen, wie die Hollywood-Blondine zusammen mit ihrem Töchterchen durch einen Park in Los Angeles spaziert. In ihren weißen Windeln und mit frechem Zöpfchen auf dem Kopf schien der kleine Nackedei die kalifornische Sonne voll zu genießen. Und von Hilarys sicherem Arm aus schaute sich Banks voller Neugier in der Umgebung um. Die Schauspielerin war ebenfalls lässig unterwegs - mit Sonnenhut, in kurzer Jeans und mit weißem Trägertop gesellte sie sich mit ihrer Baby-Tochter zu der wartenden Festtagsgesellschaft.

Dass die ehemalige "Lizzie McGuire"-Darstellerin sich gerne ganz relaxed und in bequemen Klamotten in der Öffentlichkeit zeigt, ist nichts Neues. Erst vor wenigen Tagen bummelte sie ganz entspannt mit ihrer Tochter und ihrem Partner Matthew Koma durch die Straßen von L.A. und grinste vergnügt in die Kameras der Paparazzi.

Backgrid/ ActionPress Schauspielerin Hilary Duff mit ihrer Tochter Banks

Anzeige

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Hilary Duff mit Baby Banks und Matthew Koma

Anzeige

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Hilary Duff mit Baby Banks und Matthew Koma

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de