Endlich strahlt Angelina Jolie (44) wieder! Der Hollywood-Star war in den vergangenen Jahren vor allem wegen seiner Scheidungsschlacht mit Brad Pitt (55) in den Medien – eine schmerzhafte Zeit, die bei der Schauspielerin emotionale Wunden hinterlassen hat. Trotzdem blickt Angelina jetzt wieder nach vorn: Aktuell dreht sie auf Fuerteventura ihren neuen Film "The Eternals", und scheint sich auf der spanischen Insel sichtbar wohlzufühlen!

Diesen Anschein erwecken zumindest die neuesten Aufnahmen der 44-Jährigen vom Wochenende. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Lia McHugh und Lauren Ridloff verbrachte Angelina eine Drehpause am Strand und wirkte dabei völlig ausgeglichen – auch der starke Wind konnte dem frohen Lachen auf ihrem Gesicht nichts anhaben. Vielleicht gaben ihr auch ihre Kids Kraft, denn Shiloh (13), Vivienne (11), Knox (11) und Zahara (14) wichen ihrer Mama nicht von der Seite. Lediglich ihre ältesten Söhne Pax (15) und Maddox (18) fehlten auf den Fotos und waren offensichtlich nicht mit am Filmset.

Noch vor weinigen Tagen wirkte Angelina, die den Großteil des Sorgerechts für ihre Kinder beansprucht, bei einem Interview sehr bedrückt. Die "Maleficent"-Darstellerin erklärte gegenüber Harper's Bazaar: Brad Pitt darf seine 6 Kinder regelmäßig besuchen – doch das beeinflusst maßgeblich die derzeitige Wohnsituation der Familie. "Ich möchte liebend gerne im Ausland leben und werde es tun, sobald meine Kinder 18 Jahre alt sind. Im Moment muss ich dort wohnen, wo deren Vater leben möchte." Dass ihr die Zeit fernab ihrer Heimat Los Angeles tatsächlich guttut, zeigen die aktuellen Bilder aus Teneriffa eindeutig.

Angelina Jolie mit ihrer Tochter auf Fuerteventura

Angelina Jolie mit ihren Kindern auf Fuerteventura

Angelina Jolie auf Fuerteventura

