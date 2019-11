So sehen Bode Millers (42) Babys aus! Der Olympia-Star und seine Frau Morgan (32) sind am Dienstag zum fünften Mal Eltern geworden – und das gleich doppelt. Ihre eineiigen Zwillingsjungs sind bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen. Da die Hebamme sich verspätet hat, holte der stolze Papa die Kleinen sogar selbst. Durch ein süßes Kuschel-Pic dürfen Bodes Fans jetzt zum ersten Mal einen Blick auf seine beiden Jüngsten werfen!

Wie der jüngste Miller-Familienzuwachs heißen soll, wissen Bode und Morgan selbst noch nicht. Kein Wunder also, dass die frischgebackenen Zwillingseltern sich erst mal mit Nummern weiterhelfen. In seiner Instagram-Story teilt der 42-Jährige ein Bild mit seinen drei jüngsten Kindern. Darauf liegt der Skirennfahrer im Bett und kuschelt mit seinem Einjährigen Easton. Seine Zwillinge liegen in Deckchen eingewickelt daneben. Seine drei Kids hat Bode dabei durchnummeriert und "Vaterschaftsurlaub" zu dem Pic geschrieben.

Ihre noch namenlosen Jungs haben Bode und Morgan zu Fünffach-Eltern gemacht. Neben Söhnchen Nash und Easton kam 2016 auch Töchterchen Emeline (✝1) zur Welt. Im Juli 2018 kam Emmy allerdings bei einem tragischen Pool-Unfall ums Leben. Aus vorherigen Beziehungen hat Bode noch zwei weitere Kinder.

Instagram / millerbode Bode Miller mit seinen drei jüngsten Kindern

ActionPress Morgan Beck und Bode Miller bei der Derek Jeter Celebrity Invitational Golf Tournament Gala in Las V

Instagram / millerbode Bode Miller mit seinen Kindern

