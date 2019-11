Was für ein Schock für Hilaria (35) und Alec Baldwin (61)! Erst im Frühjahr dieses Jahres hatten der Schauspieler und seine Ehefrau den schmerzlichen Verlust ihres ungeborenen Kindes zu verkraften. Die Fitnesstrainerin erlitt eine Fehlgeburt. Nur wenige Monate später durften die beiden verkünden, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Jetzt wendet sich Hilaria aber wieder mit einer schrecklichen Nachricht an ihre Fans: Sie hat ihr Kind erneut verloren.

"Es macht uns so traurig, mitteilen zu müssen, dass wir unser Baby im Alter von vier Monaten verloren haben", schreibt die 35-Jährige auf Instagram. Dazu postet sie ein Video, in dem sie ihrer Tochter Carmen (6) unter Tränen erklärt, dass ihr Geschwisterchen nicht das Licht der Welt erblicken wird. Die Kleine tröstet ihre Mama mit sanften Küsschen und ist ihr in der schweren Zeit eine große Stütze. "Wir haben solch ein Glück, vier gesunde Kinder zu haben und wir verlieren das niemals aus den Augen. Ich will, dass ihr wisst, dass es uns gerade nicht gut geht. Aber es wird alles gut werden", berichtet sie ihrer Community und blickt trotz des erneuten Schicksalsschlags voller Hoffnung in die Zukunft.

Noch vor wenigen Stunden hatte die Vierfach-Mama in ihrer Story ein Schwangerschafts-Update gegeben und ihren größer werdenden Babybauch vor der Kamera präsentiert. "Es wächst", hatte Hilaria zu dem kurzen Clip gepostet. Nur wenige Stunden später habe sie bei einem Routine-Besuch beim Arzt erfahren müssen, dass ihre Tochter nicht leben wird.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und ihre Tochter Carmen

Instagram / hilariabaldwin Familie Baldwin an Halloween 2019

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, 2019

