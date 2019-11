Flavio Briatore (69) ist wieder verliebt! Der Formel-1-Manager geriet durch seine Beziehung mit Heidi Klum (46) in die Schlagzeilen – ihre Liebe zerbrach aber 2003 nach nicht einmal einem Jahr. Aus ihrer gemeinsamen Zeit blieb ihnen die gemeinsame Tochter Leni (15). Nun sorgt der Unternehmer mit einer neuen Romanze wieder für Aufsehen: Er datet zurzeit eine Studentin – die 49 Jahre jünger ist!

Flavio und seine neue Freundin wurden Ende Oktober während ihres gemeinsamen Urlaubs in Kenya abgelichtet. Laut The Sun heißt die Blondine Benedetta Bosi und ist eine Jura-Studentin an der Universität in Mailand. Die 20-Jährige hat keinen Promi-Status, würde es aber gerne in die Fashion-Welt schaffen. Das Paar war nach Angaben des Mediums mit dem Privatjet angereist, nachdem es in Rom in einem luxuriösen Hotel abgestiegen war.

Das sind die ersten Liebes-News über Flavio seit seiner Trennung vor fast zwei Jahren. Anfang 2018 wurde bekannt, dass sich der 69-Jährige nach neun Jahren von seiner Frau Elisabetta Gregoraci (39) getrennt hatte. Der Manager und das Model haben einen gemeinsamen Sohn.

Mertino / MEGA Flavio Briatore und Benedetta Bosi im Oktober 2019

Anzeige

Mertino / MEGA Flavio Briatore und Benedetta Bosi im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Flavio Briatore und Elisabetta Gregoraci 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de