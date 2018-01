Über das Beziehungs-Aus berichtet Bild. Laut eines Insiders seien auch schon die Details der Trennung geregelt: Flavios Noch-Ehefrau wolle in Monte Carlo ein Apartment in der Nähe ihres Ex-Mannes beziehen – außerdem soll sie die Wohnung in Rom behalten. Weitere Einzelheiten: Die Bikini-Schönheit erhalte in Zukunft, laut der Quelle, monatliche Schecks und Aktien. Flavio und Elisabetta haben einen Sohn zusammen – den siebenjährigen Nathan.