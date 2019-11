In diesem verrückten Outfit hätte man Schauspielerin Zooey Deschanel (39) wohl nicht erwartet! Sie begleitete ihren neuen Freund Jonathan Scott (41) am vergangenen Samstag zu einer großen Familienzusammenkunft – die Hochzeit seines Zwillingsbruders. Dort erschien die Schönheit kurzerhand in einem Catwomen-Kostüm, passend dazu hatte sie ihren Batman an ihrer Seite. Normale Abendrobe war an diesem Tag also wohl fehl am Platz!

Auf ihrem Instagram-Account klärt sie diese ungewohnten Outfits jetzt auf! Neben dem Bild des Paares in ihrer Verkleidung schreibt die 39-Jährige: "Es ist das erste Mal, dass ich als Catwoman von Batman zu einer Kostümparty-Hochzeit begleitet wurde. Nur für die Hochzeit von J.D. Scott und Annalee Belle konnte ich mich so inspirieren lassen." Den Fotos und ihrem Post nach zu urteilen, schien es eine gelungene Party gewesen zu sein: "Herzlichen Glückwunsch an diese wunderschönen und liebenswürdigen Liebesvögel, ich war überglücklich, eine so glückliche Vereinigung zu feiern".

Erst im September hatte sich die New Girl-Darstellerin von ihrem Ehemann, mit dem sie vier Jahre verheiratet gewesen war und zwei Kinder bekommen hatte, getrennt. Die Scheidung soll der Filmproduzent Jacob Pechenik bereits vor einigen Tagen eingereicht haben. Der Grund für die Trennung der beiden seien "unüberbrückbare Differenzen" gewesen, wie Entertainment Tonight berichte.

