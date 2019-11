Kristen Bell (39) ist der Hingucker auf der Promo-Tour für Frozen! Auch im zweiten Teil des beliebten Disneyfilmes spricht die Schauspielerin die Stimme der Anna. Schon bei der Weltpremiere vor wenigen Tagen in Los Angeles zog sie mit ihrem tief ausgeschnittenem Dior-Kleid die Blicke auf sich. Für die Vorstellung des Streifens in New York bewies Kristen nun: Sie kann auch ganz ohne nackte Haut die wartenden Fans und Fotografen verzaubern.

Kristen trug am Dienstag bei der Promotion des Animationsfilmes einen Trench-Coat im Color-Blocking-Stil. Während die eine Seite des Mantels dunkellila war, brachte die andere hellblaue Hälfte Leben in ihr Styling. Dazu kombinierte die 39-Jährige braune Boots und eine schwarze Sonnenbrille. Ihr kurzer Bob und die hellroten Lippen rundeten den classy Look schließlich ab.

Bei diesem Outfit blieb es aber nicht: Später am Tag schlüpfte die "Bad Moms"-Darstellerin in einen anderen Mantel – diesmal in einem Fliederton, der in Sachen Eleganz dem ersten in nichts nachstand. Darunter trug Kristen einen bordeaux-farbenen Zweiteiler. Wie gefallen euch Kristen Looks? Nehmt an unserem Voting teil.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Kristen Bell bei der "Frozen 2"-Weltpremiere

Anzeige

Actionpress/ Backgrid Kristen Bell in New York

Anzeige

MEGA Kristen Bell, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de