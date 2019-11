Vivien Michalla gibt endlich neue Details zur Trennung von Sidney Wolf preis! Erst Anfang der Woche gaben die diesjährigen Love Island-Gewinner bekannt, sich getrennt zu haben. Das Beziehungs-Ende ging von Sidney aus, wie er im Netz erklärte. Die Gefühle zu Vivi hätten sich nach dem Ende der Kuppelsendung nach und nach verflüchtigt. Nun erklärte die Verschmähte erstmals deutlich, wie enttäuscht sie wirklich von ihrem Ex ist!

In ihrer Instagram-Story sprach Vivien nun Klartext, wie sauer sie auf ihren einstigen Partner ist. Sie nahm einige Nachrichten von Fans zum Anlass, nun doch genauer zu erzählen, was bei ihnen schief gelaufen ist: "Ihr seht Sidney im Moment als den Unschuldigen. Das könnt ihr gerne machen, es ist aber nicht so. Ich habe mich leider sehr in ihm getäuscht. Ich habe ihm vertraut. Ich dachte, wir sind immer ehrlich zueinander, was ich von ihm in keiner einzigen Sekunde behaupten kann, was das angeht. Was Ehrlichkeit angeht, was Respekt angeht. Ich fühle mich verarscht vom Allerfeinsten", stellte sie erbost klar. Sie könne es einfach nicht ab, dass Follower unter ihren Bildern irgendwelche Theorien aufstellen würden, ohne die Wahrheit über die Trennung zu kennen. Noch wolle sie allerdings nicht genauer ins Detail gehen.

In den Schlussmach-Abend gab Vivien dann aber doch noch ein wenig mehr Einblick: Sie habe Sidney nämlich gebeten, als erster das Liebes-Aus auf Social Media öffentlich zu machen. Nachdem sie seine Wohnung verlassen habe, habe er sich allerdings nie wieder bei ihr gemeldet: "Er hat nicht gefragt, ob ich gut zu Hause angekommen bin oder in den nächsten Tagen... es kam nichts. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass er hofft, dass es nicht im Kindergarten endet. Das war seine einzige Sorge, dass ich irgendetwas sagen könnte, was ihn ins schlechte Licht rücken könnte." Bei Sidney stehe sein Ruf an allererster Stelle, alles andere sei ihm egal.

RTL II / Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Finalisten 2019

Instagram / vivixkit Vivien Michalla, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, Ex-"Love Island"-Kandidat

