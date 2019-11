Selma Blairs (47) Auftritt in "Eiskalte Engel" gehört wohl bis heute zu ihren größten Erfolge. Als pubertierender Teenie Cecile eroberte sie 1998 die Leinwände. Damals lernte sie auch den Filmregisseur Roger Kumble (53) kennen, für den der Streifen das erste große Projekt seiner Karriere war. Heute, rund 21 Jahre später, feiern die zwei eine Reunion. Das nahm die Schauspielerin zum Anlass, eine Collage mit einem Throwback- und einem aktuellen Pic zu posten.

"Wieder vereint! 'Eiskalte Engel' 1998 am Set und heute After-Film 2019. Ich liebe diesen Mann", schrieb die Hollywood-Beauty zu dem Instagram-Beitrag. Anlass ihres Wiedersehens sind also die Dreharbeiten für den zweiten Teil der "After"-Reihe von Autorin Anna Todd (30). Dort spielte Selma schon im ersten Film die Mutter von Hauptfigur Tessa (Josephine Langford, 22) und feiert in der Fortsetzung nun offenbar ein Comeback.

Auch Roger teilte den Post auf seinem Account und geriet angesichts der Wiedervereinigung regelrecht ins Schwärmen. Für ihn sei es ein absolutes Highlight, wieder mit seiner alten Freundin zusammen zu arbeiten – und das, obwohl Selma an MS erkrankt ist. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass dieser Morgen großartig war und meine Freundin es gerockt hat. Sie ist meine Definition von Stärke", betonte er.

Instagram / rogerkumble Selma Blair, Anna Todd und Roger Kumble

Getty Images Selma Blair bei der Podiumsdiskussion "Time 100 Health Summit", Oktober 2019

Getty Images Roger Kumble, Filmregisseur

