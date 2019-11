Friends-Fans sollten sich festhalten! Seit Jahren wünschen sich eingesessene Liebhaber der 90er-Serie ein TV-Comeback der sechs Freunde Monica (Courteney Cox, 55), Ross Geller (David Schwimmer, 53), Rachel Green (Jennifer Aniston, 50), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc, 52), Chandler Bing (Matthew Perry, 50) und Phoebe Buffay (Lisa Kudrow, 56). In den letzten Monaten schien eine Reunion tatsächlich in greifbare Nähe zu rücken – nach den sich zuletzt häufenden Teasern saßen die Anhänger des Formats auf glühenden Kohlen. Jetzt scheint ein "Friends"-Revival tatsächlich kurz bevor zu stehen!

Wie das Filmmagazin Deadline von Insidern erfahren haben will, finden aktuell die ersten Meetings und Gespräche über ein Sequel statt. Dabei soll es sich um ein Special für die Streaming-Plattform HBO Max handeln. Inhaltlich verspricht das Portal ebenfalls eine Überraschung, denn: Anders als die Szenen, die ab 1994 über die Bildschirme flimmerten, sollen die neuen vollkommen ohne Drehbuch gefilmt werden! Ob es sich dabei um eine Staffel, eine Folge oder einen Film handelt, bleibt unklar.

Dass dieses lang erhoffte Projekt tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, legte keine Geringere als Cast-Mitglied Jen vor Kurzem nahe: Nachdem die Schauspielerin in der The Ellen DeGeneres Show ausgeplaudert hatte, dass das Team "an Etwas arbeitet", bestätigte sie zwei Tage später bei The Late Show with Stephen Colbert: "Dieses Etwas passiert tatsächlich!"

Getty Images Szene aus "Friends"

Anzeige

WENN.com Der Cast von "Friends"

Anzeige

Instagram / jenniferaniston Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry und Jennifer Aniston

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de