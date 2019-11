Vergangene Woche startete die neue Staffel von Sturm der Liebe. Das Traumpaar der 16. Staffel steht schon lange fest, nun wurde auch öffentlich gemacht, welche Darsteller sonst in den neuen Folgen zu dem Telenovela-Cast dazustoßen werden: Ex-Rote Rosen-Star Anna Lena Class wird ab Dezember das Biest Nadja Holler verkörpern. Außerdem dürfen sich die Sturm-Fans über einen Neuzugang sowie einen alten Bekannten freuen!

Wie die ARD nun bekannt gab, wird Markus Pfeiffer in die Figur von Dirk Baumgartner schlüpfen und vermutlich ab dem 27. Dezember in "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Damit spielt er den Ex-Mann von Linda Baumgartner (Julia Grimpe), der Schwester von Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55). Er will seine Noch-Ehefrau laut Sender-Beschreibung nicht einfach so gehen lassen, obwohl er sie betrogen hat. Serien-Fans kennen Markus bereits aus anderen TV-Formaten: Er hatte unter anderem Rollen in "Für alle Fälle Stefanie", "Küstenwache" und GZSZ. Außerdem ist der Hamburger Synchronsprecher.

Über dieses Wiedersehen haben sich sicher viele "Sturm der Liebe"-Zuschauer gefreut: Franz-Xaver Zeller (30) ist als "liebenswerter und humorvoller Bela Moser" zurück. Er ist seit dieser Woche in der Telenovela zu sehen.

