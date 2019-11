Zwischen Khloe Kardashian (35) und Tristan Thompson (28) scheint kein böses Blut mehr zu fließen. Der Basketball-Profi scheute in den vergangenen Wochen keine Mühen, um seine Ex-Partnerin zu unterstützen. So gratulierte er Khloe öffentlich im Netz zu ihrem People's Choice Award und zeigte ihr, wie stolz er auf sie sei. Und die TV-Beauty scheint diese Geste ihres einstigen Lovers nicht ganz kalt zu lassen.

Gegenüber HollywoodLife verriet ein Insider, wie der Keeping up with the Kardashians-Star auf Tristans Post reagierte. "Natürlich war Khloe geschmeichelt, als sie sah, was er in den sozialen Medien gepostet hat. Sie musste lächeln", berichtete die Quelle. Außerdem erinnerte sich das Reality-TV-Gesicht an die Zeit, als die beiden das erste Mal zusammen gekommen waren und habe seine Geste sehr süß gefunden.

Doch bevor die Fans zu euphorisch über ein mögliches Liebes-Comeback der beiden spekulieren, sieht sich Khloe in Zukunft in keiner Beziehung mit ihrem Kindsvater. "Khloe hat kein Interesse sich wieder romantisch auf Tristan einzulassen", erklärte ein Bekannter des Paares.

ActionPress/daddy-az/X17online.com Tristan Thompson und Khloe Kardashian

ActionPress/Juliano/X17online.com Tristan Thompson und Khloe Kardashian

ActionPress/imageSPACE Khloe Kardashian, Reality-TV Star

