Dieses Schwangerschafts-Problemchen wird Prinzessin Madeleine (37) einfach nicht los! Im März 2018 wurde die jüngste Tochter des schwedischen Königs Carl Gustaf (73) zum dritten Mal Mama und Töchterchen Leonore (5) und Sohn Nicolas (4) durften sich über eine kleine Schwester freuen. Obwohl die Royal-Lady die Kugelzeit mit Adrienne (1) offenbar ohne größere Probleme überstand, gibt sie jetzt zu, dass ihr ein durch die hormonellen Veränderungen verursachtes Leiden geblieben ist: Madeleine hat mit dem Phänomen "baby brain" zu kämpfen.

"Ich hätte nicht erwartet, dass das so lange anhält. Diese Blase, die man spürt, wenn das Gehirn nicht richtig mitmacht. Ich vergesse Wörter, ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn weniger fit ist", plauderte die 37-Jährige im Bunte-Interview ganz offen über die Vergesslichkeit, die sie schon vor der Geburt ihrer Jüngsten begleitet hatte. Sie wisse zwar, dass viele Mütter unter dem sogenannten Schwangerschafts-Gehirn leiden, habe aber gedacht, dass dies nach der Stillzeit wieder verschwinden würde. "Aber ich finde, das dauerte länger", berichtete sie.

Trotz dieses Mankos sind ihre drei Kids Madeleines ganzer Stolz. Erst im Oktober hatte sie ein zuckersüßes Bild von ihrem Nachwuchs geteilt. Für das Foto von den drei Geschwistern hatte die Prinzessin die Rasselbande in hellblaue Partner-Looks gesteckt. Während Nicolas in einem schicken Polo-Shirt unterwegs war, strahlten seine beiden Schwestern in Jeanskleidchen in die Kameras.

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Tochter Prinzessin Adrienne

Getty Images Die schwedische Prinzessin Madeleine

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne, Prinz Nicolas und Prinzessin Leonore von Schweden

