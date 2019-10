Was für eine drollige Rasselbande! Madeleine von Schweden (37), die als einzige schwedische Prinzessin einen eigenen Instagram-Account betreibt, veröffentlichte zuletzt zu Ostern ein Bild, auf dem ihre drei Kinder Leonore (5), Adrienne (1) und Nicolas (4) gemeinsam zu sehen sind – ohne Eltern oder Verwandten. Nun lieferte die Frau von Chris O'Neill (45) zuckersüßen Nachschub: Sie postete erneut ein Geschwister-Pic von ihren Sprösslingen!

Dieses Bild ist zum Dahinschmelzen! Während Madeleines ältere Kids Leonore und Nicolas auf dem Instagram-Pic verschmitzt in die Kamera schauen, sieht die kleine Adrienne ein wenig ängstlich aus. Das bemerkte wohl auch ihr älterer Bruder, der schützend ihr Händchen hält. Für das gemeinsame Foto steckte Madeleine ihren Nachwuchs in süße Partner-Looks: Leonore und Adrienne tragen ärmellose Jeanskleidchen mit bunten Stickereien – und Nicolas, passend dazu, ein blaues Polohemd samt dunkelblauen Shorts.

Erst vor Kurzem hatte die 37-jährige Royal-Lady verraten, welches ihrer Kinder ihr am ähnlichsten sei: "Leonore ist wie ich als Kind. Sie kann auch mal mit ihrem Fuß aufstampfen, wenn sie wütend wird. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen so, also als ich ein Kind war", erklärte sie im Interview mit dem schwedischen Magazin Mama. Genau wie sie sei Leonore außerdem lebhaft und willensstark.

Emily Dahl Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne, Prinz Nicolas und Prinzessin Leonore von Schweden

Utrecht, Robin Prinzessin Madeleine von Schweden und ihre Familie bei der Taufe von Prinzessin Adrienne 2018

