Was für ein Klunker! Erst seit August ist bekannt, dass Khloe Kardashians (35) Ex-Mann Lamar Odom (40) wieder in einer Beziehung ist: Health- und Life-Coach Sabrina Parr hat dem Basketballer den Kopf verdreht! Nur wenige Wochen nach ihrem Kennenlernen im Sommer wollen es die beiden auch schon wissen: Lamar hielt um Sabrinas Hand an – und sie willigte ein. Jetzt zeigt die 32-Jährige, welches Schmuckstück mittlerweile ihren linken Ringfinger ziert!

Dieser Instagram-Post dürfte Sabrinas Follower regelrecht verzaubert haben: Der Beitrag setzt sich gleich aus mehreren Aufnahmen zusammen, die aber allesamt ihren nigelnagelneuen Verlobungsring zeigen: einen mächtigen Diamantring in Tropfenform mit funkelnder Umrandung und einem dreiteiligen Band. Aber nicht nur die Größe ist beachtlich, auch die Breite und Höhe: Das gute Stück ragt etwa stolze zwei Zentimeter über Sabrinas zierlichen Finger hinaus.

Wie Daily Mail berichtet, soll der Wert des Schmucks bei über 100.000 Dollar (umgerechnet 90.924 Euro) liegen. Zum Vergleich: Der Ring, mit dem Lamar vor exakt zehn Jahren vor Khloe auf die Knie gegangen war, war viereckig, ebenfalls auf drei Ringbänder gestützt – aber deutlich teurer: Die Ex-Frau des Sportlers trug von 2009 bis 2016 satte 850.000 Dollar (772.854 Euro) am Finger.

AM / SplashNews.com / SpalshNews Lamar Odom und Sabrina Parr in Miami, 2019

Instagram / getuptoparr Sabrina Parrs Verlobungsring

FREDERIC J. BROWN / Getty Lamar Odom und Khloe Kardashian bei einer Benefiz-Veranstaltung in Los Angeles, 2012

