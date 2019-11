Dieser Anblick scheint Simon Zoller (28) definitiv nicht zu langweilen! Seit mittlerweile fünf Jahren gehen der Profi-Fußballer und Laura Wontorra (30) nun schon gemeinsam durchs Leben. 2016 krönte das Paar seine Liebe mit einer romantischen Hochzeit – und feierte jetzt sein dreijähriges Ehejubiläum: Zu diesem Anlass bewies Laura mit einem witzigen Post, dass Simon auch nach so langer Zeit einfach nicht genug von ihr bekommt!

Via Instagram teilte die Moderatorin jetzt einen Schnappschuss von sich und ihrem Gatten, auf dem die beiden auf einer Jacht zu sehen sind. Dabei prüft der Vfl-Bochum-Kicker den Allerwertesten seiner Liebsten ziemlich ungeniert – und sie nimmt das offenbar mit viel Humor. "Wenn er dir nach drei Jahren Ehe immer noch auf den Po glotzt", betitelte sie den Beitrag zum dritten Hochzeitstag.

Folgt nach drei Jahren Ehe bei den beiden denn schon bald der erste Nachwuchs? 2017 hatte die mittlerweile 30-Jährige in einem Promiflash-Interview verkündet, dass sie und Simon sich mit der Familienplanung noch Zeit lassen wollen. "Kinder sind bestimmt irgendwann ein Thema bei uns. Im Moment noch nicht, da wir einfach noch so eingebunden sind in unsere Jobs. Aber irgendwann ist das bestimmt mal ein Thema", sagte sie damals.

Getty Images Laura Wontorra, Sportmoderatorin

Getty Images Simon Zoller und Laura Wontorra bei der McDonald's Benefiz Gala im November 2019

Instagram / laurawontorra Simon Zoller und Laura Wontorra in Malibu

