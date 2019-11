Christin Kaeber freut auf ihren Nachwuchs! Vor rund einem Monat teilte die Survivor-Kandidatin die erfreuliche Nachricht im Netz: Sie und ihr Partner Leons erwarten ein Mädchen. Einmal pro Woche hält die Influencerin ihre Fans über die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Seit ihrer letzten Zusammenfassung habe sich einiges getan: Das Baby sei sehr aktiv geworden und halte die werdende Mama ordentlich auf Trab!

"Heute bin ich absolut k.o.", verriet Christin ihren Followern in ihrem wöchentlichen Update auf Instagram. "Ich fühle mich komplett entkräftet und meine auch zu wissen, woran es liegen könnte." Seit Montag sei das Ungeborene so sehr in Bewegung, dass Christin eine Schwere in ihrem Bauch fühle. Die Polizeibeamtin gehe sogar davon aus, dass ihr Säugling deutlich gewachsen sei und zugenommen habe: "Ich bin einfach unheimlich gespannt, wie groß und schwer die Kleine aktuell ist!"

Mit ihrer Teilnahme an der Reality-Show war die Berlinerin widrigen Umständen ausgesetzt gewesen – Ärzte hatten ihre Schwangerschaft deshalb als riskant bezeichnet. Mittlerweile sei der Sprössling allerdings sehr gut entwickelt und größer als ein durchschnittlicher Embryo in dem Stadium der Schwangerschaft.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons

