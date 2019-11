Die brandneue Dancing on Ice-Staffel hat nicht einmal offiziell begonnen – und schon sind einige Kandidaten mit Verletzungen beim Arzt gelandet. Neben Jens Hilbert (41), der sich den Arm brach und eine Rippenprellung zuzog, erwischte es Jenny Elvers (47) an der Rippe. Was bis jetzt kaum einer wusste: Auch Klaudia Giez (23) stürzte während des Trainings schwer und musste mit ihrem Coach Sévan Lerche sogar in die Notaufnahme gebracht werden.

"Vor zwei Wochen hat mein Trainer eine Hebung aus dem Stand ausprobiert. Er hat mich hochgehoben und auf einmal habe ich mich einfach nur runterstürzen gesehen", verrät die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Interview mit Promiflash. Sévan sei mit dem Kopf aufs Eis gefallen und habe einen kurzen Blackout gehabt – Klaudia selbst erwischte es an der Hüfte. "Das waren bis jetzt meine schlimmsten Verletzungen. Ich konnte eine Woche nicht richtig trainieren. Es hat mich viel Kraft gekostet, wieder aufs Eis zu gehen", erklärt Klaudia weiter. Sie und ihr Trainer Sévan hätten den Vorfall nicht groß aufziehen wollen und ihn deshalb zunächst für sich behalten.

Am Freitag steht für die "Dancing on Ice"-Paare die allererste Show auf dem Programm – doch ist die 23-Jährige überhaupt wieder richtig fit? "Wenn ich aufs Eis gehe, denke ich immer an diese Hebung und daran, wie ich auf den Boden geknallt bin. Wenn mein Partner mich an der Hüfte greift, tut es noch weh", klärt sie weiter auf. Außerdem habe sie teilweise Probleme beim Atmen – doch Klaudia versichert, dass es nichts Schlimmes sei: "Ich bin noch nicht zu 100 Prozent fit, aber es reicht, um die Show irgendwie durchzustehen."

Instagram / sevanlerche Klaudia Giez und Sévan Lerche, "Dancing on Ice"-Paar

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Oktober 2019

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Klaudia Giez und Sévan Lerche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de