Jenny Elvers (47) gibt ein Update zu ihrer Trainingsverletzung! Die Schauspielerin geht in wenigen Tagen bei Dancing on Ice an den Start. Wie ihre neunköpfige Konkurrenz haben die Proben dafür allerdings schon vor Wochen begonnen. Und die übersteht das Model leider nicht ganz ohne Blessuren: Bereits Ende Oktober wurde bekannt, dass sich Jenny die 6. Rippe gebrochen hat. Aufgeben will sie deswegen aber – trotz Zwangspause – noch lange nicht und gab im Netz nun ein erneut Rückmeldung zu ihrer Genesung: Auch mit Bruch will sie am 15. November antreten und trainiert dafür nun wieder!

Auf Instagram teilte Jenny ein Foto in voller Eiskunstlaufmontur und wilden Flammen im Hintergrund – eine feurige Kampfansage? Irgendwie schon, wie der Text unter dem Bild verrät: "Ich mache weiter! Die Rippe ist gebrochen, aber jetzt heißt es nur noch eine Woche bis zur Show. Ein Rippenbruch verheilt nicht so schnell, aber ich gehe aufs Eis. Meine Schutzengel müssen ein paar Überstunden machen und ihr drückt mir bitte ganz fest die Daumen." Dazu fügte sie noch die Hashtags #AufgebenIstKeineOption und #RippeHinRippeHer hinzu.

Ihr Fans sind von Jennys Kampfgeist ganz angetan und feuern sie in den Kommentaren an. "So viel Mühe muss belohnt werden", schreibt eine Userin. Auch Promifreundin Daniela Büchner (41) ist von so viel Durchhaltevermögen ganz begeistert und lobt Jenny kurz und knapp: "Kämpferin!" Was sagt ihr dazu, dass sie trotz kaputter Rippe aufs Eis geht?

© SAT.1/Marc Rehbeck Jenny Elvers, Kandidatin bei "Dancing on Ice"

Getty Images Jenny Elvers bei der Mercedes-Benz Fashion Week im Juli 2019

Ibrahim Ot / ActionPress Jenny Elvers bei der Liz Malraux – Hamburger Nacht der Clubs meets Fashion

