Schon seit Wochen haben die Fans auf diesen Show-Start hingefiebert! Am gestrigen Abend war es endlich soweit: Queen of Drags flimmerte zum ersten Mal über die deutschen Fernseh-Bildschirme. Doch wie ist das Format mit Heidi Klum (46), das auch deren altbekannten Germany's next Topmodel-Sendeplatz einnehmen durfte, bei den Zuschauern angekommen? Der Einstand verlief solide – Luft nach oben gibt es aber noch!

Zwar konnte ProSieben dank der Modelmama und ihrer bunten Drag-Riege gute 11,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einfahren – für den Tagessieg reichte es laut DWDL aber noch nicht. Den sicherte sich die Konkurrenz von RTL mit dem Dauerbrenner Alarm für Cobra 11. 1,5 Millionen Zuschauer verfolgten die Auftakt-Folge des Drag-Formats. Ob die Sendung schon bald an die Werte von GNTM herankommen wird, bleibt abzuwarten.

Bei der Frage, wie die erste Episode dem Publikum gefiel, waren die Promiflash-Leser geteilter Meinung. Ein Umfrage-Ergebnis fiel beinahe 50:50 aus. Während 52 Prozent sich mehr von der Sendung erhofft hatten, fanden 48 Prozent die Darbietungen der Drag-Queens total unterhaltsam. "Outing, homosexuelle Partnerschaften, Drag... Ich liebe es, dass diese Themen in der Primetime zur Sprache kommen", freute sich ein Fan via Twitter darüber, dass die Nischen-Themen es endlich ins Fernsehen geschafft haben.

Bieber, Tamara / ActionPress Conchita Wurst mit den "Queen of Drags"-Kandidatinnen

Instagram / katybaehm Drag-Queen Katy Bähm

Bieber, Tamara/ ActionPress Conchita Wurst und die "Queen of Drags"-Stars

