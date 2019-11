Wendy Williams (55) trotzt der Kälte in einem gewagten Outfit! Die Moderatorin ist eigentlich immer stilsicher unterwegs. Egal, ob sie für ihre eigene Talkshow oder eine TV-Produktion vor der Kamera steht – die Unternehmerin macht immer eine Topfigur. Auch bei ihren eigenen Modekreationen bewies sie Fashion-Gespür. Doch bei ihrem neuesten Outfit werden manche stutzig: Hat sich Wendy aus Versehen ihren Schlafsack geschnappt?

Die 55-Jährige wurde am Donnerstag in New York auf dem Weg zur Arbeit abgelichtet. Um sich gegen die eisigen Temperaturen in der Metropole zu schützen, schmiss sich die TV-Beauty in einen winterlichen Aufzug. Ihre knallrote, wadenlange Jacke erinnert dabei stark an ein Outdoor-Utensil. Darunter schauen ihre schneeweißen Eskimostiefel hervor, die mit Fell besetzt sind. In diesem winterfesten Streetstyle muss Wendy sicherlich nicht frieren!

Dass ein auffälliger Mantel schnell zum Blickfang werden kann, zeigte auch Kristen Bell (39) am Dienstag während der Promo-Tour für den Disney-Film Frozen. In einem zweifarbigen Trenchcoat im Color-Blocking-Stil begeisterte sie die Fotografen und Fans.

Splash News Wendy Williams im November 2019

Anzeige

Getty Images Wendy Williams 2019 in New York

Anzeige

Actionpress/ Backgrid Kristen Bell, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de