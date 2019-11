Wird sie bald Mami? Im Leben von Kim Gloss (27) passiert gerade eine Menge. Die Influencerin hat mit kishacosmetics ihre erste eigene Make-up-Linie auf den Markt gebracht. Obendrein hielt ihr Freund Alexander Beliaikin vor zwei Monaten ganz romantisch in Sankt Petersburg um ihre Hand an. Nun hat die 27-Jährige in einem Interview mit Promiflash verraten: Babys seien bereits ein Thema zwischen ihr und ihrem Verlobten.

Bei der Verleihung der diesjährigen Bunte New Faces Awards in Berlin sprach das verliebte Paar mit Promiflash über seine Familienplanung. Kinder seien allerdings erst nach der Hochzeit an der Reihe. "Ich möchte nämlich schön schlank und durchtrainiert in mein Hochzeitskleid passen und deswegen eben erst nach der Hochzeit", betonte Kim.

Einen festen Hochzeitstermin gebe es auch noch nicht. "Bis jetzt ist noch nicht viel geplant, weil ich ja gerade eine Make-up-Linie rausgebracht habe, die so viel Planung brauchte", sagte die Blondine. Die Arbeit an den Schmink-Produkten sei für sie schon wie ein erstes Baby gewesen.

Instagram / alex.bel23 Alexander Beliaikin und Kim Gloss nach ihrer Verlobung

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss in Tulum, 2019

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Juli 2019

