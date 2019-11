Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) schweben auf Wolke sieben. Im August hatten die beiden Musiker ihre Beziehung offiziell bestätigt. Seitdem zeigen sie sich gerne in trauter Zweisamkeit. Erst kürzlich besuchten sie zusammen ein Basketball-Spiel und konnten die Finger kaum voneinander lassen. Doch die beiden “Señorita”-Interpreten sind jetzt noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben sich gemeinsam tätowieren lassen – allerdings nicht dasselbe Motiv.

Shawn und Camila haben sich bei Tattoo-Artist Kane Navasard unter die Nadel gelegt. Dieser verriet in einer Instagram-Story nähere Details zu der Tattoo-Session mit den beiden Stars. Die Tattoos hätten jeweils eine ganz spezielle Bedeutung für die zwei. So habe sich Shawn ein kleines “A” stechen lassen, was für seine kleine Schwester Aaliyah stehe. Camila entschied sich für das Zitat “It’s a Mystery” aus dem Film “Shakespeare in Love”. Der Spruch ziert nun ihren rechten Ringfinger.

Während Shawn bereits mehrere Tattoos hat, ist es für Camila das erste. “Willkommen im Club”, schrieb der Tätowierer auf Instagram zu einem kleinen Video, das Camilas Tattoo zeigt.

Splash News Die Musiker Shawn Mendes und Camila Cabello

Hammerin' Hank / SplashNews.com Camila Cabello und Shawn Mendes im August 2019

FIA Pictures / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello 2019 in Los Angeles

