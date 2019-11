Cathy Hummels' (31) Sohnemann Ludwig (1) hat offenbar einen ordentlichen Wachstumsschub hingelegt! Die Designerin und der Fußball-Star Mats (30) wurden 2018 Eltern des Knirpses – und seitdem ist er der ganze Stolz der Familie. Zwar gibt Cathy nur äußerst selten Einblicke in ihr privates Glück und zeigte auch bisher nicht das Gesicht ihres Wonneproppens, jetzt ließ sie sich aber doch ein Detail zu ihrem Nachwuchs entlocken: Im Promiflash-Interview verrät sie, dass Ludwig schon größer ist als seine Altersgenossen!

"Mein Sohn ist riesig! Er ist jetzt fast zwei, aber er ist so groß wie ein drei- oder vierjähriges Kind, er überragt auch alle", erzählte die 31-Jährige bei der Verleihung des Deutschen Bloggerpreises in Hamburg. Und tatsächlich: Auf einigen Social-Media-Schnappschüssen ist bereits zu erkennen, dass Ludwig seiner Mama beinahe bis an ihre Hüfte reicht! Mit der Körpergröße gibt es für ihn auch schon einiges zu entdecken.

Der Kicker-Nachwuchs hat mit seinen knapp zwei Jahren bereits eine Menge von der Welt gesehen: Regelmäßig begleitet er seine Mama auf Reisen nach New York oder Dubai. Mittlerweile gehört auch das Pendeln zwischen zwei Städten zu Ludwigs Alltag – immerhin spielt sein Papa momentan in Dortmund, mit Cathy wohnt Ludwig allerdings weiterhin in München. "Meistens kommt der Papa. Aber wenn es mal gar nicht geht, dann kommen wir", verriet die gebürtige Bayerin über ihren Familienalltag.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2019

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels

