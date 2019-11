In diesem Jahr legte die Eiskunstlaufshow Dancing on Ice einen holprigen Start hin! Am Freitagabend begann die dritte Staffel des Formats, in der insgesamt zehn Promis zusammen mit Schlittschuhprofis übers Eis schweben. Doch das bisherige Konzept wurde geändert: Nur fünf der Stars zeigten gestern auf dem rutschigen Untergrund, was sie zu bieten haben. Peer Kusmagk (44), Nadine Klein (34), Jenny Elvers (47), André Hamann (32) und Klaudia Giez (23) vollführten ihre Solo-Performance – die anderen folgen erst am Sonntag. Viele Einspieler mit Vorstellungsrunden und Kennenlernspielen füllten den Rest der Sendezeit: Dem Publikum stieß das äußerst sauer auf!

In einer Promiflash-Umfrage urteilten insgesamt rund 84 Prozent (1.949 Stimmen, Stand: 12.00 Uhr) der Leser, dass die Staffelpremiere langweilig gewesen sei. Lediglich 16 Prozent (378 Stimmen) der User fühlten sich von den fünf Auftritten gut unterhalten. Zudem war während der Livesendung lange nicht klar, dass nur die Hälfte der berühmten Kandidaten ihre Partnerkür darbieten würden – immerhin wurden die verbliebenen Teilnehmer Nadine Angerer (41), Lina Larissa Strahl (21), Eric Stehfest (30) und Jens Hilbert (41) mit Kostümen sowie Schlittschuhen im Backstage-Bereich gezeigt. Zudem konnten die Zuschauer auch bereits für diese anrufen, um ihnen zum Erreichen der nächsten Runde zu verhelfen.

Noch dazu sei die Episode sehr langatmig gewesen, wie viele Zuschauer auf Twitter bemängelten. "Wir wollen die Küren sehen und keine seltsamen Spiele" und "Von 75 Minuten waren jetzt sechs Minuten Eislaufen. Danke für nichts", wetterten zwei der etlichen aufgebrachten User.

Getty Images Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

Getty Images "Dancing on Ice"-Teilnehmer 2019

Getty Images Nadine Klein und Niko Ulanovsky bei "Dancing on Ice"

