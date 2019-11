Kisu ist gerade mal eine Woche Mama, schon stürzt sie sich wieder in ihren Arbeitsalltag! Anfang November brachte die YouTuberin ihr Töchterchen auf die Welt – und gab schon jede Menge Updates zu Geburt, Gewicht und ihrer neuen Mutterrolle. Doch trotz der neuen Aufgaben konnte es die Bloggerin wohl nicht abwarten, ihrem Beruf wieder nachzugehen und nahm ihre Werbepostings wieder auf. Gegenüber Promiflash verriet Kisu nun, warum sie schon jetzt wieder arbeitet.

Einen richtigen Mutterschaftsurlaub gibt es als Influencerin nicht – wenn man es denn so möchte, verriet Kisu nun im Promiflash-Interview: "Ein Glück kann ich mir aussuchen, wie viel ich mache. Und da arbeite ich eben soviel, wie ich mir selbst zumuten kann." Dennoch müsse man fairerweise festhalten, dass sie aktuell keine YouTube-Videos oder Instagram-Bilder poste, was den Hauptteil ihres Jobs ausmache. "Das fordert am meisten Kraft als Content Creator", erklärte sie.

Ihr kleiner Sonnenschein mache es ihr aber auch sehr leicht, wieder schnell in den Arbeitsalltag zurückzufinden: "Neugeborene schlafen sehr viel, da schadet Instagram-Storys machen nicht. Wenn es mal zeitintensiver wird, kann man auch super über den Tag verteilt Clips aufnehmen und dann einfach später am Stück hochladen, sobald Zeit da ist", stellte Kisu klar. Ihr Töchterchen komme also auf keinen Fall – trotz Werbeposts – zu kurz.

Actionpress/ Tamara Bieber Kisu, Mai 2019

Instagram / kisu Kisu und ihre Tochter

Instagram / kisu Web-Star Kisu

