Offene Worte von Mandy-Kay Bart! Seit drei Jahren zählt die TV-Darstellerin inzwischen zum Hauptcast der Erfolgs-Daily Köln 50667 und begeistert als Melanie "Mel" Korte die Zuschauer. Auch im Netz kann die Beauty sich mittlerweile über eine große Fanbase freuen – allein auf Instagram folgen ihr 247.000 Abonnenten. Doch auch Mandy bekommt die Schattenseiten von Social Media zu spüren: In einem langen Statement spricht die Schauspielerin jetzt über Hassnachrichten, die sie regelmäßig erreichen.

"Manchmal bekomme ich Nachrichten, in denen ich absichtlich beleidigt werde, [...] manchmal werden wirklich böse Dinge geschrieben, andere Male bekomme ich Dinge geschrieben, die einfach frech klingen, um mich zu provozieren", schilderte Mandy auf Instagram. "Ich frage mich immer wieder, wieso?" Früher seien ihr solche Zeilen noch sehr nahe gegangen und hätten sie schwer getroffen – doch inzwischen setzt der Zuschauerliebling auf eine andere Einstellung zum Thema Hater im Web: "Heute hinterfrage ich mich nicht mehr, sondern empfinde nur Mitleid."

Für sie seien derartige Nachrichten ein Hilferuf. Mandy ist sich sicher: "Wenn die so mit mir reden, dann reden sie so auch mit sich!" Deswegen wolle sie sich und anderen mit guten Beispiel vorangehen: "Ich jedenfalls bin stolz, die zu sein, die ich heute bin! Ich, mit 69 Kilogramm, 30 Jahren und meinen Lachfalten an mir, die mein glückliches, positives Leben symbolisieren!" Um dieses letzte Statement zu untermalen, postete die Mel-Darstellerin ein hübsches Strahlefoto von sich dazu – inklusive Lachfältchen.

Instagram / mandykaybart Mandy-Kay Bart, TV-Darstellerin

Instagram / mandykaybart Mandy-Kay Bart, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / mandykaybart "Köln 50667"-Star Mandy-Kay Bart

