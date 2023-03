So beschreibt Mandy-Kay Bart ihr "Köln 50667"-Comeback!

Mandy-Kay Bart feiert neben den Neuzugängen ihr Comeback als Melanie oder Mel Korte bei der Vorabend-Soap Köln 50667. Nach einer kurzen Pause, in der sie sich selbstständig gemacht hat und anderen Zielen und Wünschen nachgegangen ist, war es Zeit für Veränderungen. Nun spricht die "Mel"-Darstellerin erstmals über ihre Rückkehr zur Show und wie sie Dreh und Selbstständigkeit bisher unter einen Hut bringt.

Die Schauspielerin und Influencerin erklärt in ihrem Instagram-Post, mit dem sie ihre Rückkehr zur Show bekannt machte: "I'm back! Ich bin zurück bei 'Köln 50667'. Nach zwei Jahren Pause bei 'Köln 50667' war es an der Zeit, wieder etwas in meinem Leben zu verändern", schreibt sie weiter. Sie freue sich, endlich offen darüber sprechen zu dürfen, da sie wegen der Drehs nicht mehr so häufig auf Social Media gepostet hatte, was bei ihren Fans immer wieder Fragen aufkommen ließ.

Wie Mandy vorher schon betont hatte, hatte sie eine Rückkehr zu "Köln 50667" nie ganz ausgeschlossen. "Es ist irgendwie wie nach Hause kommen", erklärt Mandy weiter. Doch wie findet die Rückkehr ihrer Figur zur Serie statt? Mel Korte zieht einfach wieder mit ihrer Familie im Loft zusammen.

Mandy-Kay Bart, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Mandy-Kay Bart als Mel in "Köln 50667"

Jay Sirtl, Christoph Oberheide, Moring Rotimi, Mandy-Kay Bart, Marcel Thorwesten und Patrick Beinlic

