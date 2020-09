Heftige Vorwürfe gegen Mandy-Kay Bart! Letztes Jahr sprachen mehrere TV-Prominente offen über ihre Lipödem-Erkrankung, um anderen Frauen damit Mut zu machen. Die Krankheit ruft eine Fettverteilungsstörung hervor, die Schwellungen und Schmerzen in den Beinen verursacht. So erzählte beispielsweise die Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (28), dass sie an der Krankheit leidet und deshalb schon zweimal operiert wurde. Entsprechend groß war ihr Entsetzen, als einige Leute ihr unterstellten, das sei alles nur Fake. Auch Mandy-Kay ging mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit. Die Ex-Köln 50667-Darstellerin verriet nun Promiflash, dass ihr ebenfalls Fake nachgesagt wurde!

Im Promiflash-Interview erzählte Mandy-Kay: "Mir wurde gesagt, dass ich mit meiner Kleidergröße 38/40 gar kein Lipödem haben kann." Sie selbst habe das aber nie geschrieben bekommen, sondern die Diskussion wurde in Facebook-Gruppen geführt. Dort wurden Bilder von ihr gepostet und entsprechend kommentiert. Die Schauspielerin stellte jetzt aber klar: "Oft gehen die Leute davon aus, dass man Stadium 3 haben oder 140 Kilo wiegen muss. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Auch schlankere Frauen können die Krankheit bekommen."

Für ihre Fans dürfte das das kleinste Problem sein. Sie vermissen ihren Lieblingsstar seit dem Exit aus Köln 50667. Vor Kurzem verriet die Blondine Promiflash, den wahren Grund für ihren Ausstieg: Die Regisseure hätten ihr versprochen, sie würde den Tod von ihrem Kollegen und Serien-Ehemann Ingo Kantorek (✝44) niemals spielen müssen. Die Szene sei dann aber doch ins Drehbuch geschrieben worden.

Instagram / mandykaybart Mandy-Kay Bart, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

RTLZWEI Mandy-Kay Bart, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / mandykaybart Mandy-Kay Bart auf Rügen

