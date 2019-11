Daniela Katzenberger (33) kann bestens über sich selbst lachen! Regelmäßig versorgt die Reality-TV-Darstellerin ihre Community mit lustigen Schnappschüssen aus ihrem Alltag. Dabei scheut die Katze auch vor peinlichen Bildern aus ihrer Vergangenheit nicht zurück: In einem neuen Beitrag machte sich die Blondine über einen früheren Beauty-Fauxpas lustig – ihre viel zu hoch tätowierten Augenbrauen! Zusätzlich brachte sie sogar kreative Vorschläge für zukünftige Looks an.

Mit dieser Bilderreihe aus dem Jahr 2008 entlockte die Katze bei Instagram wohl jedem ihrer Follower ein kurzes Lachen: Die Aufnahmen zeigen die Schönheit vor ihrer Augenbrauen-Korrektur. "Ich kann mir beim besten Willen diesen Blick nicht erklären", schrieb Dani zu ihrer gequälten Miene, bei der sie Bauchschmerzen als Grund vermutete. Mittlerweile könne die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) über ihre Augenbrauen lachen! "Vielleicht sollte ich mir wieder irgendwas auf die Stirn tätowieren", witzelte sie und lieferte dabei mögliche Verschönerungen: Per Handy-App malte sie die Härchen als dicke Balken oder Monobraue nach!

Zu dieser Zeit habe sich niemand um ihre Figur, die Haarfarbe oder Nägel gekümmert – sondern jeder habe nur über die Partie oberhalb ihrer Augen gesprochen. Ihre Fans sind von der witzigen Aktion begeistert, die verdeutlicht, wie entspannt die Mama der kleinen Sophia (4) mit ihrem früheren Fehltritt umgeht. "Ich liebe deinen Humor!", kommentierte ein Nutzer.

