Sie galten als DAS Traumpaar von Love Island und holten sich gemeinsam sogar den Sieg! Doch nach nur fünf Wochen ist die Romanze zwischen Sidney Wolf und Vivien Michalla jetzt schon wieder vorbei. Sidney gab unter anderem seine mangelnden Gefühle für die Mühlheimerin als Ursache für das Beziehungsende an. Besteht trotzdem noch Hoffnung auf ein Liebescomeback? Das verriet er jetzt exklusiv im Promiflash-Interview.

"Das würde für mich persönlich keinen Sinn machen, weil ich hab’s probiert, wir haben es probiert, aber letztendlich ist es einfach die bessere Entscheidung gewesen. Die reale Welt sieht wirklich anders aus als 'Love Island'", offenbarte Sid gegenüber Promiflash beim Bunte New Faces Award Style in Berlin. Vivien sei nicht so reiselustig wie er und hätte auch kein Interesse daran, in den Süden zu ziehen – was er jedoch vorhabe. Das seien einige der Gründe, warum sich das Model von der Eiskonditorin getrennt habe.

Vivi hingegen spekuliert, ob Sidney die Beziehung doch nur wegen des Preisgelds aufrechterhalten hat. "Er war so lange nett und lieb zu mir, bis das Geld da war. Danach hat er mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel", berichtete sie gegenüber Bild. Sie gab zu, sich momentan verarscht und ausgenutzt zu fühlen.

