Ist da etwa was im Busch? Ist sie wieder schwanger? Seit 2016 ist Hollywoodstar Kirsten Dunst (37) mit Schauspiel-Kollege Jesse Plemons (31) zusammen, mittlerweile haben sich die beiden verlobt. Vergangenes Jahr krönte das Paar seine Liebe dann mit einem Kind – der kleine Ennis Howard ist mittlerweile ein Jahr alt. Offensichtlich alt genug, um ein Geschwisterchen zu bekommen. Das verriet die US-Schauspielerin kürzlich in einem Interview. Doch eine Einschränkung gibt es da noch!

Die 37-Jährige sprach mit dem Stellar Magazine über ihre Hochzeits- und Familienpläne: “Wir wollen ein weiteres Kind und ich will bei der Hochzeit nicht schwanger sein!” Wann die Trauung stattfinden soll, wisse sie allerdings noch nicht. Kirsten erklärte in dem Gespräch auch, wie sich ihr Leben verändert hat, seit ihr Sohn auf der Welt ist, und dass das Muttersein einfach alle Prioritäten im Leben verschiebe: “Mit einem Kind wird alles andere unwichtig. Was wirklich wichtig ist, ist einzig und allein das Kind.”

Die Spekulationen über eine erneute Schwangerschaft kommen ein paar Monate nach den Gerüchten, Kirsten und Jesse hätten bereits heimlich geheiratet. Die Mutmaßungen wurden ausgelöst, als die Blondine von “Ehemann” und “Ehefrau” sprach, als sie am 30. August 2019 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten hatte.

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

Getty Images Kirsten Dunst mit ihrem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

