Klaudia Giez (23) fällt wirklich für die zweite Dancing on Ice-Show aus! Zu Beginn der Live-Ausgabe hatte das Model für einen kleinen Schockmoment gesorgt: Wie die Moderatoren Marlene Lufen (48) und Daniel Boschmann (39) erklärten, war sie wenige Minuten vor der Übertragung aufs Eis gestürzt. Nun meldete sich Klaudia zu ihrer Gesundheit in der Show selbst zu Wort und musste traurig mitteilen: Bei der anstehenden Gruppen-Kür ist sie heute Abend nicht am Start!

Nach der erfolgreichen Performance von Jens Hilbert (41) wurde Klaudia noch einmal von Marlene im Backstage interviewt – die Germany's next Topmodel-Schönheit kann zwar wieder lächeln, der Sturz sei trotzdem ein kleiner Schreck gewesen: "Ich bin Backstage hier rumgefahren, mir wurde aus Versehen ein Bein gestellt und ich bin über meine eigenen Beine gestolpert. Und dann ist mein Bein nach hinten geflutscht", berichtete sie. Ein Arzt habe daraufhin eine starke Prellung festgestellt – und genau deswegen müsse sie sich jetzt schonen: "Ich werde nicht auftreten, sorry Leute!"

Doch ein Aus bei "Dancing on Ice" bedeutet das noch lange nicht! Sie werde am Montag auf jeden Fall wieder mit dem Training starten. So leicht gibt eine Klaudia eben nicht auf. Sogar über ihre Tapes an der Wade konnte sie schon wieder scherzen: Sie würden sehr gut zu ihrem bunten Charakter passen.

Getty Images Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de