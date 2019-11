Bekommt Evelyn Burdecki (31) etwa wegen Lampenfieber Albträume? Derzeit tourt die amtierende Dschungelkönigin mit der Let's Dance-Liveshow quer durch Deutschland. Am vergangenen Samstag kam Leipzig in den Genuss des Tanz-Spektakels, bei dem unter anderem auch Erich Klann (32), Sabrina Mockenhaupt (38) und Pascal Hens (39), von Fans auch Pommes genannt, mit von der Partie sind. Vor dem großen Auftritt schlief die Blondine aber offensichtlich schlecht: Ihren Followern berichtete sie von einem gruseligen Traum!

"Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass Erich, Mocki und Pommes entführt wurden", verriet sie vor der Performance in der Sachsen-Metropole am Wochenende in ihrer Instagram-Story. Die 31-Jährige sah das sofort als schlechtes Omen für die Show und kommentierte das Vorkommnis mit "I have Angst!" Aber zum Glück können sich ihre ehemaligen Sendungs-Konkurrenten und der Profi-Tänzer nicht nur im realen Leben, sondern auch in ihrem Traum auf sie verlassen. Schließlich habe Evelyn die Schlummer-Geschichte zum Positiven wenden und die Entführten retten können.

Letztlich war das Bauchgefühl des TV-Gesichts falsch: Der Gig in Leipzig lief wie am Schnürchen! Bis Montagabend kann Evelyn noch ihren Aufenthalt in der Messestadt genießen, dann folgt dort ein zweiter Auftritt. Dass sie offen für die Sachsen ist, teilte sie ihren knapp 505.000 Abonnenten ebenfalls mit: "Ich habe gehört, in Leipzig spricht man eine ganz andere Sprache! Das finde ich cool. Und ich finde es echt wirklich interessant, mich heute mal mit einem Leipziger Menschen zu unterhalten, der eine ganz andere Sprache spricht", freute sie sich.

