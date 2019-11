Das hatte sich Cathy Hummels (31) sicherlich anders vorgestellt! Die 31-Jährige gilt als echtes Multitalent. Seit Jahren bringt die erfolgreiche Unternehmerin und Moderatorin ihren Geschäftsalltag sowie ihr privates Leben mit Sohnemann Ludwig und Ehemann Mats Hummels (30) unter einen Hut. Da kommt es schon mal vor, dass nicht alles läuft, wie vorgesehen: Erst kürzlich verlor Cathy beim Moderieren auf der Bühne ihren Ohrring!

Am vergangenen Donnerstag moderierte die Familienmutter den Deutschen Bloggerpreis in Hamburg und kämpfte zu Beginn der Show mit ihrem Schmuck. "Es war gerade ein bisschen ungünstig, weil mir gleich am Anfang mein Ohrring herausgefallen ist. Aber ich glaube, ich habe die Situation gut gemeistert, ich habe weitergemacht und Spaß an der Sache!", erklärte sie ihr kleines Bühnen-Missgeschick im Promiflash-Interview.

Wahrscheinlich kam ihre gute Vorbereitung ihr da zur Hilfe. "Als Moderatorin musst du immer das Gerüst kennen. Du bist ja verantwortlich dafür, dass die Leute auf die Bühne gehen und von der Bühne abgehen. Darauf habe ich mich natürlich vorbereitet", verriet Cathy im Gespräch mit Promiflash.

