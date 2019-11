Kann Rafi Rachek (29) rein äußerlich bei Knutsch-Partner Sam Dylan punkten? In dem neuen TVNOW-Format Prince Charming kämpft Sam eigentlich aktuell noch um das Herz von Krawattenverteiler Nicolas Puschmann. Promiflash erwischte den Flirtshow-Kandidaten jetzt allerdings bei einer ziemlich heißen Knutscherei mit dem Bachelor in Paradise-Teilnehmer Rafi. Kurz zuvor hatte Sam bei einem Event verraten, auf welchen Typ Mann er eigentlich steht!

Während der schwule "Bachelor" Nicolas eigentlich gar nicht in Sams Beuteschema passt, scheint der ehemalige Bachelorette-Kandidat Rafi offenbar ganz nach seinem Geschmack zu sein. "Ehrlich gesagt, wäre Nicolas jetzt nicht sofort mein Mann gewesen auf den ersten Blick, weil ich eigentlich eher auf Südländer stehe", äußerte Sam gegenüber Promiflash beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg. Rafis dunkler Teint, sein Bart und der brünette Schopf dürften dem Mode- und Travel-Influencer dementsprechend also gefallen. Letztlich würden für ihn allerdings die inneren Werte zählen: "Da muss man sich die Zeit lassen, jemanden richtig kennenzulernen und dann geht's eher nach Charakter."

Auch Rafi plauderte bei der Veranstaltung gegenüber Promiflash aus, wie es in Sachen Liebe aktuell um ihn steht: "Ich habe da jemanden kennengelernt, aber ich gucke mal, ich bin offen, lass' mich einfach überraschen, mal schauen, auf was das hinausläuft." Das sein potenzieller Freund währenddessen offenbar ebenfalls auf dem Red Carpet unterwegs war, behielt der 29-Jährige in dem Gespräch für sich.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Anzeige

Instagram / houseofdylan "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan

Anzeige

Wallocha,Stephan/ ActionPress Rafi Rachek beim Deutschen Bloggerpreis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de