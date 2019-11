Heute dürfte ein besonders schwerer Tag für Jens Büchners (✝49) Witwe Daniela (41) sein – denn vor genau einem Jahr starb ihr Mann, Schlagersänger und Kultauswanderer Jens, an einer Lungenkrebserkrankung. Die beiden Eheleute waren nicht nur glückliche Eltern der Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, sondern hatten sich auch eine erfüllte Zukunft zusammen ausgemalt. Nach dem Tod des Goodbye Deutschland-Stars versuchte Danni, sich immer wieder aufzurappeln: An seinem heutigen Todestag meldet sie sich allerdings erneut in tiefer Trauer zu Wort.

"Heute vor einem Jahr hat dieser Sch*** Krebs mir nicht nur meinen Ehemann genommen, sondern auch meinen besten Freund, meinen Seelenverwandten, den Vater meiner Kinder", schreibt die 41-Jährige zu einer Foto-Collage von ihrem Liebsten auf Instagram. Darauf versammelte sie noch einmal die schönsten Momente mit dem einstigen Dschungelcamper. An die vergangenen Monate erinnere sie sich aber auch mit Dankbarkeit: "Dieses Jahr habe ich irgendwie überlebt, mit der Hilfe meiner Kinder und ganz wenigen engen Freunden, die mich immer wieder aufgefangen haben. Danke dafür."

Danni vermisse vor allem die Kleinigkeiten und kleinen Macken an ihrem Mann, die sie in dem langen Text auch aufzählt: "Es fehlt mir so sehr, über deine Schuhe zu stolpern, deinen Duft, den man im ganzen Haus gerochen hat, die Art, wie du dir immer deine Haare geföhnt hast." Auch wenn sie weinen müsse, wenn sie an Jens denkt – für ihre Kids versucht die fünffache Mama weiterhin stark zu sein. "Ich liebe dich so sehr, bis irgendwann", schließt sie die emotionalen Zeilen ab.

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Splash News Daniela Büchner im Oktober 2019

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego Armani (links) und Jenna Soraya (rechts)



